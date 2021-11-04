الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توافد الشباب والأهالي على معرض الكتاب الثانى في أسوان (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض الكتاب الثانى بالمسرح الصيفي ''فوزى فوزي"، مساء اليوم الخميس، في ثاني أيام فعالياته إقبال عدد من شباب الجامعات بالأعمار السنية المختلفة، والأهالي لشراء الكتب المختلفة، نظرًا للأسعار المنخفضة مقارنة بأماكن البيع الأخرى.

ويأتي معرض أسوان الثاني للكتاب، تحت إشراف وزارة الثقافة متمثلة فى فرع ثقافة أسوان، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وجامعة أسوان، ويستمر حتى يوم 12 نوفمبر الجارى.

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معرض الكتاب 

يضم المعرض 11 ألف كتاب، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة للمواطنين تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهاً فقط.

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معرض الكتاب 

ويقام على هامش المعرض مجموعة من الفعاليات الثقافية، والفنية، يوميًا من الساعة الـ7 مساءًا، وتشمل فعاليات معرض الكتاب التالي:  أمسيات  شعرية، وتبلوهات استعراضية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وإنشاد ديني، وندوة ثقافية "تجربة كاتب"، وفقرات غنائية لفرقة أسوان للموسيقى العربية، ومقطوعات موسيقية، وفرقة '' من أصواتنا الجميلة" لشباب جامعة أسوان، وكورال أطفال فرقتي قصر ثقافة أسوان والعقاد.  

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معرض الكتاب 
أسوان الثقافة فعاليات العامة للكتاب وزارة الثقافة الهيئة العامة للكتاب جامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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