هيثم شاكر يوجه رسالة للسقا في «سبوت لايت» الجمعة

يحل النجم هيثم شاكر ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها «سبوت لايت» المذاع على شاشة صدى البلد في العاشرة مساء الجمعة.

ويكشف «هيثم» خلال لقائه تفاصيل البومه الجديد الذي بدأ فى الإعداد له منذ فترة واستقر على موعد طرحه، بعد نجاح اغانية الثلاث السينجل (صاحب الجمال، مش عادية، وواقفة على تكة) كما يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد الذي يستعد له خلال الفترة القادمة ورسالته الكوميدية للنجم احمد السقا. ويتحدث هيثم فى لقائه مع شيرين سليمان عن الشخصية التى كانت السبب فى دخوله عالم الغناء والموقف الكوميدي الذي أكتشف بعده حبه الحقيقي للغناء.

برنامج «سبوت لايت» تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء الجمعة من كل أسبوع على شاشة صدى البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة ١ ظهرا على صدى البلد ١ ويوم الاثنين ٨ مساء على صدي البلد ٢.