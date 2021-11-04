ضبط 14 كافيتريا ومطعم دون ترخيص بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتكثيف حملات الرقابة علي الكافتريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين باي شكل من الأشكال، مؤكدا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة، لضمان عدم استغلال المواطنين.

حملات غلى المنشآت بالإسكندرية

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 3 حملات بمنطقة الكيلو 21 التابعة لحي العجمي و حملتين بنطاق شوارع راغب باشا و المكس التابعين لحي غرب، وقد أسفرت الحملة بنطاق حي العجمي عن ضبط 14 كافيتريا ومطعم تدار بدون ترخيص وتم اخطار الحى التابع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وأسفرت حملات حي غرب عن ضبط عدد كافيتريا تدار بدون ترخيص وتم إخطار الحى التابع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم ضبط 10 منشآت تبيع بقوائم أسعار منتهية وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولى وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، كذلك تم ضبط 4 منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لاعتماد قائمة الأسعار كإجراء أولى وفي حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة .

حملات غلى المنشآت بالإسكندرية

ومن جانبه أكد اللواء جمال رشاد أن الادارة تقوم بدورها الرقابي لإحكام السيطرة علي الأسعار بالكافيتريات والمطاعم مع تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد المنشآت المخالفة وتحويلها للنيابات المختلفة ،مشيرا الى ان الادارة على استعداد كامل تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ، وتطبيق الادارة علي Google play وكذلك app store.