«الفاو» تكرم مدير معهد اللقاحات في الاحتفال بيوم الغذاء العالمي

كرمت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ووزارة الزراعة الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وذلك على هامش الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع "الفاو" ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلي المدير الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور نصرالدين حاج الأمين ممثل "الفاو" في مصر.

ووفقًا لحيثيات التكريم، فإن « محمد سعد» ساهم في إنتاج لقاحات مصرية بمواصفات دولية تمت الإستفادة منها في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من مخاطر الأمراض الوبائية، بما انعكس علي حماية المشروعات القومية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأوضحت الحيثيات أن معهد الأمصال واللقاحات يعد أحد الصروح العلمية التي ساهمت في تطوير صناعة اللقاحات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما ساهمت في خلق منافسة بين مختلف القطاعات المعنية بصناعة اللقاحات لتوطين تقنيات التصنيع في مصر.

وأقيم الاحتفال تحت رعاية وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ونصرالدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، وبرافين أغراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر.

كما شارك في الاحتفال عدد كبير من قيادات ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والفاو، وممثلو منظمات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المانحة، والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بتشجيع القطاعات الإنتاجية.