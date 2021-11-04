‎الإمارات: إكسبو 2020 دبي نقطة انطلاقة جديدة بالعلاقات الإماراتية - الكولومبية

قال سفير الإمارات لدى كولومبيا سالم راشد العويس، إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية مع كولومبيا ، ويأتي إكسبو 2020 دبي ليمثل انطلاقة جديدة وفرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار العويس - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - إلى أن إكسبو دبي يعد منصة لعرض ابتكارات كولومبيا وإنجازاتها في مختلف المجالات، وعلى نحو خاص سيسهم هذا الحدث في دعم خطط كولومبيا لعقد شراكات تجارية والوصول إلى أسواق جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير قطاعاتها المختلف، كما أنه يعد فرصة مثالية للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المشاريع من مختلف دول العالم للاطلاع على قدرات كولومبيا بمختلف القطاعات.

وأوضح أنه نظراً لأهمية هذا الحدث العالمي فمن المقرر أن يقوم إيفان دوكي ماركيز رئيس كولومبيا، بزيارة رسمية إلى الإمارات، على رأس وفد رفيع المستوى، لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار السفير الإماراتي لدى كولومبيا إلى أن الإمارات أرسلت خلال جائحة كوفيد-19 نحو 100 طن من المساعدات والإمدادات الطبية لكولومبيا، وتم إنشاء جسر جوي من 6 طائرات أسهمت في نقل المستلزمات الطبية وإعادة المواطنين الكولومبيين إلى وطنهم.

وأكد العويس أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في عام 1976 وافتتحت كولومبيا سفارتها الدولة في عام 2011 وعقب ذلك تم افتتاح سفارة دولة الإمارات في بوغوتا عام 2013، وقد تم عقد عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، ساهمت في تعزيز أواصر التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.