الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوات توعوية للحد من انتشار كورونا بمدارس المنيا

ندوات توعوية وأرشادية
ندوات توعوية وأرشادية لطلاب مدارس المنيا

نظمت إدارة المرأة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون الإدارة التعليمية والإدارة الصحية ندوات توعوية وإرشادية لطلاب المدارس تحت عنوان “معا ضد التنمر ـ تعديل السلوك كيفية الحد من انتشار فيروس كورونا”.

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قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعقد ندوات إرشادية وتوعوية لطلاب المدارس قامت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بعقد ندوات توعية وارشادية ( للحد من انتشار فيروس كورونا ومعا ضد التنمر _ تعديل السلوك ) بمدرسة الفاروق عمر اليوم ، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالمنيا و الادارة الصحية ، بهدف عقد سلسلة من الندوات التوعوية على مستوى مدارس مركز ومدينة المنيا ، والعمل على نشر الوعي لدى الطلاب.

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وأكد رئيس المركز والمدينة المنيا على الاستمرار في تنظيم ندوات توعوية وإرشادية في المدارس وضرورة مكافحة الظواهر السلبية جنبا إلى جنب مع مواصلة السير في أعمال البناء والتطوير .

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شارك في الندوة أسامة عبد الحميد مدير مدرسة الفاروق عمر وفاطمة الزهراء علي مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وجاكلين سامي مسئولة المرأة والطفولة بالإدارة التعليمية والأخصائي الاجتماعي بوحدة حماية الطفل والدكتورة سحر حسين عبده مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنيا والدكتورة أسماء سيد علي مدير قسم البيئة ورئيس المتابعة بالإدارة الصحية.

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وأوضحت جاكلين سامي  دور الادارة التعليمية في تلقى أي شكوى خاصة بالطفل وكيفية التدخل السريع لسرعة حل المشكلة وتحدثت عن (مبادرة معا ضد التنمر ) التي أطلقها قسم المرأة والأمومة والطفولة بالإدارة التعليمية، مؤكدة أن التنمر سلوك عدواني وأسباب التنمر وأشكال التنمر.

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وعرفت فاطمة الزهراء على دور اللجنة الفرعية لحماية الطفل ووحدة الحماية والتعريف بأعضاء اللجنة والتواصل مع خط نجدة الطفل (16000) ومقر وحدة حماية الطفل بمجلس مدينة المنيا (٠٨٦٢٣١٨٦٧٦) وهى تسعى وتهدف إلى المصلحة الفضلى للطفل .

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وأشارت الدكتورة أسماء سيد إلى أن أهمية الوقاية من فيروس كورونا وأكدت أن الوقاية خير من العلاج وقد أوضحت أنه نوع من أنواع الفيروسات التي تسبب العدوى حيث تظهر أعراض الكورونا شبيهة بأعراض الإصابة بالأنفلونزا كما أوضحت أعراض الإصابة وكيفية الوقاية منه من خلال تقوية الجهاز المناعي بالاعتماد على التغذية الصحية السليمة وتقليل السكر وتنظيم ساعات النوم وممارسة الرياضة وكذلك أيضا سهولة انتشار المرض كما أوصت الطلاب بضرورة غسل اليدين جيدا على مدار اليوم واستخدام أدوات شخصية وتهوية الأماكن جيدا ، وتم التأكيد علي الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي بشكل دائم ومنتظم.

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كما أشارت الدكتورة سحر حسين إلي المشكلات السلوكية لدى الأطفال المراهقين وأهدافها التعريف بالسلوك و المشكلات السلوكية ، شرح وتنفيذ استراتيجية القبعات الست التي ابتكرها العالم ادوارد دى بوند وأشار لكل استراتيجية أو نمط للتفكير بلون ( القبعة السوداء تعبر عن التفكير المتشائم والقبعة الحمراء تعبر عن التفكير العاطفي والقبعة الصفراء تعبر عن التفكير المتفائل والقبعة البيضاء تعبر عن التفكير الحيادي والقبعة الخضراء تعبر عن التفكير الإبداعي اما القبعة الزرقاء تعبر عن التفكير الشامل.

وتم خلال الندوة مناقشة الأطفال في أنماط التفكير المستحبة لديهم والتأكيد على ضرورة المزج بين أنماط التفكير الستة في حل أي مشكلة يتعرض لها الطالب سواء كانت سلوكية أو اجتماعية أو تعليمية.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد السلام مدير عام الإدارة التعليمية على أن الإدارة علي  أتم الاستعداد لتقديم العون لمثل هذه الندوات في جميع المدارس بالإدارة التعليمية بمركز ومدينة المنيا.

المنيا ندوات توعوية وإرشادية الحد من أنتشار كورونا ومعا ضد التنمر مدارس المنيا الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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