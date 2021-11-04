هيفاء وهبى عن المدينة الباسلة: «شكرا بورسعيد رجعالك تانى»

على غير عادتها، قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنشر عددًا من الحالات على قصة صفحتها الشخصية، وبعد ساعات من مغادرتها لمحافظة بورسعيد أقدمت علي نشر بوست توثق خلاله زيارتها للمدينة الباسلة، كما وصفتها خلال كلمتها بالحفل الغنائي الكبير الذي أقيم بمدينة بورفؤاد، خلال فاعليات افتتاح مشروع سياحي ضخم بتكلفة 300 مليون جنيه.

قال الفنانة اللبنانية، في البوست: «إمبارح تعرفت على أحلا و أجمل ناس في بورسعيد، من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بورفؤاد مصر، ولبست أخضر عشان النادي المصري وركبت المعدية ونزلت الشارع أتعرف عليها، وأتصور في شوارعها، وشفت حب الناس الحلوة، وأكلت من أيادي ست الكل».

وأبدت هيفاء وهبي سعادتها بزيارة بورسعيد، وتحدثت خلال الحفل عن طيبة شعبها، وكأن حكاية حب جمعت الفنانة اللبنانية بشعب بورسعيد، قائلة: «شكرًا بورسعيد رجعالك تاني»، في إشارة لزيارة قادمة للمحافظة.

وأقامت الفنانة في قرية «مرحبا» لمدة ساعات قبل الحفل، حرصت خلالها عليى التصوير مع البورسعيدية، وتناولت وجبة الطعام البورسعيدي من يد «ست الكل» على حد وصفها، ووثقت رحلتها بمعدية الركاب بين بورسعيد وبورفؤاد، وكذلك الحب الكبير الذي استقبلها به شعب بورسعيد.

وعقب الحفل، تجولت الفنانة في شوارع المحافظة، والتقطت الصورة الشهيرة مع بائع الترمس، والتي احتلت مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المصرية والعربية، وأجرت جولة على ممشي دليسيبس.

عشرات من آلاف التعليقات حرص بها أبناء بورسعيد على التفاعل بها مع منشور «هيفاء»، والذي أحتل مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات المستخدمين، وقابلت الفنانة ذلك بعمل أموشن قلب علي التعليقات.