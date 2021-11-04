الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هيفاء وهبى عن المدينة الباسلة: «شكرا بورسعيد رجعالك تانى»

هيفا وهبي
هيفا وهبي

على غير عادتها، قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنشر عددًا من الحالات على قصة صفحتها الشخصية، وبعد ساعات من مغادرتها لمحافظة بورسعيد أقدمت علي نشر بوست توثق خلاله زيارتها للمدينة الباسلة، كما وصفتها خلال كلمتها بالحفل الغنائي الكبير الذي أقيم بمدينة بورفؤاد، خلال فاعليات افتتاح مشروع سياحي ضخم بتكلفة 300 مليون جنيه.

قال الفنانة اللبنانية، في البوست: «إمبارح تعرفت على أحلا و أجمل ناس في بورسعيد، من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بورفؤاد مصر، ولبست أخضر عشان  النادي المصري وركبت المعدية ونزلت الشارع أتعرف عليها، وأتصور في شوارعها، وشفت حب الناس الحلوة،  وأكلت من أيادي ست الكل».

وأبدت هيفاء وهبي سعادتها بزيارة بورسعيد، وتحدثت خلال الحفل عن طيبة شعبها، وكأن حكاية حب جمعت الفنانة اللبنانية بشعب بورسعيد،  قائلة: «شكرًا بورسعيد رجعالك تاني»، في إشارة لزيارة قادمة للمحافظة.

وأقامت الفنانة في قرية «مرحبا» لمدة ساعات قبل الحفل، حرصت خلالها عليى التصوير مع البورسعيدية، وتناولت وجبة الطعام البورسعيدي من يد «ست الكل» على حد وصفها، ووثقت رحلتها بمعدية الركاب بين بورسعيد وبورفؤاد، وكذلك الحب الكبير الذي استقبلها به شعب بورسعيد.

وعقب الحفل، تجولت الفنانة في شوارع المحافظة، والتقطت الصورة الشهيرة مع بائع الترمس، والتي احتلت مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المصرية والعربية، وأجرت جولة على ممشي دليسيبس.

عشرات من آلاف التعليقات حرص بها أبناء بورسعيد على التفاعل بها مع منشور «هيفاء»، والذي أحتل مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات المستخدمين، وقابلت الفنانة ذلك بعمل أموشن قلب علي التعليقات.

هيفاء وهبي بورسعيد شكرا رجعالك مدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 فى المحافظات

هيفاء وهبى عن المدينة الباسلة: «شكرا بورسعيد رجعالك تانى»

كهربا خارج حسابات موسيمانى فى مباراة القمة

المغرب يسجل 223 إصابة جديدة بكورونا و 6 وفيات

بنك التنمية الإفريقى: العالم يلزمه إنفاق تريليونات الدولارات لإنقاذ كوكب الأرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب