الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «ثقافتك كتابك»..

محافظ أسوان يؤكد تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات المتنوعة

محافظ أسوان بمعرض
محافظ أسوان بمعرض الكتاب

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة أسوان لإقامة مثل هذه المعارض الهادفة للوصول بالمنتج الفكرى والثقافى بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع الأسوانى بما يحقق معه زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية على الوجه الأكمل.

IMG-20211103-WA0063

وأكد محافظ أسوان أن تقدم المحافظة لكافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام على هامش إفتتاح معرض الكتاب من أجل تنمية الوعى والمضمون الإبداعى لدى الفئات العمرية المختلفة من خلال تقديم الخدمات الفكرية والفنية لأكبر شريحة من أبناء أسوان ، وإطلاعهم على الجديد فى العلوم والأداب والفنون المتنوعة.

IMG-20211103-WA0065

جاء ذلك ضمن مبادرة " ثقافتك كتابك "، وافتتاح معرض أسوان الثانى للكتاب، على أنغام فرقة أسوان للفنون الشعبية، والذى يقام فى الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجارى بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل.

IMG-20211103-WA0064

وتفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية والحرف والمشغولات اليدوية وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ومحمد الفقى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بجانب القيادات الثقافية حيث يضم المعرض 11 ألف كتاب ، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة للمواطنين تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهاً فقط.

IMG-20211103-WA0064

فيما يقام على هامش معرض الكتاب تنظيم عدداً من الفعاليات الثقافية والتى تتنوع ما بين أمسيات شعرية وعروض فنية وندوات وصالونات ثقافية وكورال وورش ومعارض صغيرة للأطفال.

IMG-20211103-WA0069

وفى نهاية الفعاليات تبادل محافظ أسوان ورئيس الجامعة ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدروع.

أسوان العامة للكتاب كورنيش النيل محافظ أسوان وزارة الثقافة الفنون التشكيلية معرض الكتاب الفعاليات الثقافية الهيئة المصرية العامة للكتاب جامعة أسوان تحقيق العدالة الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

كهربا خارج حسابات موسيمانى فى مباراة القمة

وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق

ياسمين عبدالعزيز ترد على شائعة انفصالها عن العوضى

مايان السيد ترد على منتقديها: «أنا حرة ومحدش ليه دعوة بـ باطى»

«فقأ عين شقيقهما فقتلاه».. تفاصيل صلب شاب على عمود إنارة فى شبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب