محافظ أسوان يؤكد تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات المتنوعة

ضمن مبادرة «ثقافتك كتابك»..

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة أسوان لإقامة مثل هذه المعارض الهادفة للوصول بالمنتج الفكرى والثقافى بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع الأسوانى بما يحقق معه زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية على الوجه الأكمل.

وأكد محافظ أسوان أن تقدم المحافظة لكافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام على هامش إفتتاح معرض الكتاب من أجل تنمية الوعى والمضمون الإبداعى لدى الفئات العمرية المختلفة من خلال تقديم الخدمات الفكرية والفنية لأكبر شريحة من أبناء أسوان ، وإطلاعهم على الجديد فى العلوم والأداب والفنون المتنوعة.

جاء ذلك ضمن مبادرة " ثقافتك كتابك "، وافتتاح معرض أسوان الثانى للكتاب، على أنغام فرقة أسوان للفنون الشعبية، والذى يقام فى الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجارى بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل.

وتفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية والحرف والمشغولات اليدوية وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ومحمد الفقى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بجانب القيادات الثقافية حيث يضم المعرض 11 ألف كتاب ، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة للمواطنين تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهاً فقط.

فيما يقام على هامش معرض الكتاب تنظيم عدداً من الفعاليات الثقافية والتى تتنوع ما بين أمسيات شعرية وعروض فنية وندوات وصالونات ثقافية وكورال وورش ومعارض صغيرة للأطفال.

وفى نهاية الفعاليات تبادل محافظ أسوان ورئيس الجامعة ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدروع.