نائب رئيس جامعة المنوفية: سجلنا 20668 بحثا خلال الفترة الماضية

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، اجتماع جلسة مجلس الدراسات العليا برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات وأعضاء اللجنة

أعلن القاصد خلال الاجتماع أن الجامعة سجلت 20668 بحثا خلال الفترة الماضية منهم 5684 بحثا فرد يا و 14984 بحثا مشتركا كما تم تسجيل 214 بحثا خلال شهر أكتوبر

وأكد القاصد حرص الجامعة على الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشددا على عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات.

وأكد القاصد على ضرورة الالتزام بميعاد دورات القيد وضرورة الالتزام بالخطة التدريسية للدراسات العليا بالكليات، كمناقش مجلس الدراسات العليا بجامعة المنوفية تنفيذ خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الجديد.

وطالب وكلاء الكليات بضرورة وضع سياسات ومناقشة المشاكل الفعلية مع رؤساء الأقسام وتذليل الصعوبات الإدارية الدراسية التي قد تواجه طلاب الدراسات العليا وحل مشاكل الطلاب المتعثرين، وأكد ضرورة رفع بيانات المؤتمرات التي تعقدها الكليات على بنك المعرفة المصري.

وأضاف القاصد أن المجلس ناقش مقترحات الدورات التدريبية للطلاب الوافدين والإعداد لعقد دورات تدريبية في جميع المجالات طبقا لاحتياجات طلاب الدراسات العليا، مشيرا إلى تفعيل وحدة الرعاية والمبعوثين وتشكيل لجان لإنشاء وحدات جديدة للارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة منها وحدة التصنيفات الدولية لعرضها على مجلس الجامعة.



كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا

وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.