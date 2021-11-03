الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الجفري: الستر الجميل هو أن يستر الله معايبك ويظهر محاسنك

الحبيب الجفرى
الحبيب الجفرى

قال الداعية اليمني، الحبيب على الجفري، رئيس مؤسسة طابا للبحوث والدارسات إن الستر الجميل هو أن يسترَ الله معايبك، ويُظهر محاسنك، ويرزقك التَفَطُّن إلى إحسانِه إليكَ بعد إساءَتِك، ولذلك علينا التقرب من الله وطاعته حق طاعة حتى يسترنا المولى سبحانه ويحفظنها بحفظه، خاصة أن المولى سبحانه وتعالى أذا ستر عيوبنا يظهر محاسننا وصفاتنا الحميدة . 

أضاف الجفرى، خلال الندوة العلمية التى نظمها بروضه النعيم بالحسين أمس الأول، أن المولي سبحان وتعالى ستار العيوب غفار الذنوب يقول للشىء كن فيكون، فكيف لانرضى بأن يسترنا المولى سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شىء، فلذلك وجب على المسلم أن يحمد الله على النعمة التى هو فيها. 

ويترأس الجفري مؤسسة “طابا” للدراسات بدولة الإمارات، وكذلك هو المؤسس لساحة “روضة النعيم” للفكر والتراث الصوفي بمصر، حيث تعد من الساحات الصوفية المعروفة.

الحبيب الجفر الستر الجميل يستر الله عيوبنا

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وائل لطفي

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