الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد زاهر بطلًا فى السينما والدراما فى عام واحد

أحمد زاهر
أحمد زاهر

قارب الفنان أحمد زاهر على الانتهاء تمامًا من تصوير بطولته السينمائية الجديدة "فارس"، حيث يتبقى له عدة مشاهد للانتهاء من العمل الجديد، ومن المقرر أن يطرح الفيلم خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

 وبمجرد انتهاء "زاهر" من تصوير الفيلم الجديد يدخل بطولته الدرامية المطلقة الأولى في الدراما التليفزيونية والمرشح بقوة لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويعقد أحمد زاهر جلسات عمل مع طاقم المسلسل الجديد لاختيار باقي أبطال المسلسل الجديد من أجل وضع خطة التصوير التي ينوي فريق العمل بدئها خلال الأيام الأولى من ديسمبر المقبل، ليصبح العام المقبل هو الأول للفنان أحمد زاهر الذي يقدم فيه بطولات مطلقة في السينما والدراما.

ويشارك في بطولة فيلم "فارس" كل من؛ أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف الفنان صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي، وهو من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رءوف عبدالعزيز. 

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال "رشيد السويفي"، الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، عماد رشاد، وغيرهم نخبة من النجوم، وتدور أحداث العمل حول المؤثرين على السوشيال ميديا والبحث عن الشهرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "زاهر"، إنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها مؤخرًا عن دور يحيى عبد الحميد في مسلسل "ورا كل باب حكاية كدبة كبيرة"، مشيًرا إلى أنه حاول بقدر الإمكان تقديم رسالة من خلال المسلسل الذي قدم منه خمس حلقات، مؤكدًا أن فكرة خمس حلقات فكرة جيدة جدًا من خلالها يحاول صناع العمل تقديم رسالة معينة للجمهور.

 

أحمد زاهر الفنان أحمد زاهر فارس مشاهد تصوير الموسم الرمضاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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