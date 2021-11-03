الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«جاليرى بيكاسو» يفتتح معرضا للفنانة العراقية عفيفة لعيبي الأحد

محطات الغربة
محطات الغربة

يفتتح جاليرى بيكاسو، بالزمالك، معرضا فنيا خاصا للفنانة العراقية عفيفة لعيبى، بعنوان "محطات الغربة"، وذلك يوم الأحد 7 نوفمبر الجاري، فى تمام الساعة السابعة مساء، بحضور نجوى إبراهيم مديرة الجاليري ومنسقة المعرض، ولفيف من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

ويعرف عن عفيفة لعيبي، أنها من أﻗﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، و يضم المعرض ما يقرب من 30 لوحة فنية، ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻔﯾﻔﮫ ﻟﻌﯾﺑﻲ اﻷﺧﺿر ﺑدرﺟﺎﺗﮫ ﺑﺟﺎﻧب اﻷﺻﻔر ﺑدرﺟﺎﺗﮫ، ﺗﻘﺗرب ﻣن ﺑﻌض ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳة اﻟوﺣﺷﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣﺗﮭﺎ اﻟوان فى اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺑﮭﺞ.

جدير بالذكر، أن الفنانة ﻋﻔﯾﻔة ﻟﻌﯾﺑﻲ من مواليد 1953 فى مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق، بدأت دراستها في معهد الفنون الجميلة في بغداد أثناء عملها كرسامة في الصحافة العراقية ، قبل أن تغادر العراق إلى الاتحاد السوفيتي في عام 1974 للدراسة والتخصص في الفن الضخم في معهد سويكوف الشهير في موسكو، وبسبب الوضع السياسي في العراق ، لم تتمكن من العودة إلى وطنها بعد الانتهاء من دراستها وقررت الانتقال إلى إيطاليا والعودة لاحقًا إلى موسكو ، قبل أن تستقر في اليمن للعمل كمدرسة في معهد الفنون الجميلة.

تعيش في هولندا وتواصل المساهمة في قدر كبير من الأنشطة الثقافية لدعم الحركة الديمقراطية العراقية والدولية ، في الكفاح ضد الإرهاب والعنصرية والحرب.

جاليري بيكاسو الفنانة ﻋﻔﯾﻔة ﻟﻌﯾﺑﻲ محطات الغربة اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ الفنانين التشكيليين

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وائل لطفي

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