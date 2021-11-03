حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي القبض على سيدة أثناء محاولتها خطف الأطفال من أمام مدرسة بمحافظة الإسكندرية.

وبفحص ملابسات ما تم تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن ضبط إحدى السيدات بدعوى خطف الأطفال أمام إحدى المدارس بالإسكندرية .

تبين عدم صحة قيام المتهمة بخطف الأطفال وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية " –مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حال محاولتها سرقة إحدى المواطنات– مقيمة بدائرة القسم بأسلوب النشل أثناء تواجدها وبعض أولياء الأمور أمام إحدى المدارس في انتظار خروج أبنائهم من المدرسة.