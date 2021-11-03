أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3-11-2021 فى جميع الشركات

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3-11-2021، حيث ارتفعت أسعار طن الأسمنت اليوم ، في جميع الشركات العاملة في القطاع، بنحو 20 جنيهًا في الطن الواحد، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 3-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3-11-2021



أسعار طن الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، بنحو 20 جنيها، حيث سجل 1133 جنيهًا، مقارنة ب1113 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت المسلح، ليصل إلى 1130 جنيهًا، مقابل 1118 جنيهًا بأسعار أمس.



بينما سجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، صعودا بنحو 20 جنيهً، حيث سجل 1090 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث بلغ 1080 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، إلى 1060 جنيهًا، مساويا لسعر طن الأسمنت بشركتي المصري والسهم، حيث بلغ 1060 جنيهًا، تلاه في المركز السادس سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، بسعر 1050 جنيهًا، مساويا لسعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف، بنحو 1010 جنيهًا، تلاهم في المركز الأخير سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، ليسجل 1040 جنيهًا،

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك



واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أسابيع، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت المخلوط للمستهلك



شهد سعر طن الأسمنت بشركتي الواحة و«إيه وان»، ارتفاعا، حيث سجلا 835 جنيهًا.



أسعار طن الأسمنت المقاوم للمستهلك



تفاوتت أسعار طن الأسمنت المقاوم، حيث استقر سعر طن الأسمنت بشركتي السويدي، وقاهر البحار، حيث سجلا 1150 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح بعد ارتفاعه 5 جنيهات، ليصل إلى 1150 جنيهًا للطن الواحد.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة السهم إلى 1070 جنيهًا.