الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3-11-2021 فى جميع الشركات

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3-11-2021، حيث ارتفعت أسعار طن الأسمنت اليوم ، في جميع الشركات العاملة في القطاع، بنحو 20 جنيهًا في الطن الواحد، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير،  تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 3-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3-11-2021
 

أسعار طن الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، بنحو 20 جنيها، حيث سجل 1133 جنيهًا، مقارنة ب1113 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت المسلح، ليصل إلى 1130 جنيهًا، مقابل 1118 جنيهًا بأسعار أمس.
 

بينما سجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، صعودا بنحو 20  جنيهً، حيث سجل 1090 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث بلغ 1080 جنيهًا.

 

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، إلى 1060 جنيهًا، مساويا لسعر طن الأسمنت بشركتي المصري والسهم، حيث بلغ 1060 جنيهًا، تلاه في المركز السادس سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، بسعر 1050 جنيهًا، مساويا لسعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف، بنحو 1010 جنيهًا، تلاهم في المركز الأخير سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، ليسجل 1040 جنيهًا،

 

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك


واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أسابيع، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

مع عودة نشاط البناء والتشييد.. حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء بالأرقام

أسعار طن الأسمنت المخلوط للمستهلك


شهد سعر طن الأسمنت بشركتي الواحة و«إيه وان»، ارتفاعا، حيث سجلا 835 جنيهًا.
 

أسعار طن الأسمنت المقاوم للمستهلك


تفاوتت أسعار طن الأسمنت المقاوم، حيث استقر سعر طن الأسمنت بشركتي السويدي، وقاهر البحار، حيث سجلا 1150 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح بعد ارتفاعه 5 جنيهات، ليصل إلى 1150 جنيهًا للطن الواحد.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة السهم إلى 1070 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اسعار الاسمنت اليوم أسعار طن الأسمنت الاسمنت سعر طن الاسمنت الأسمنت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

الباز عن مصافحة «السيسى وتميم»: البلد تربح معاركها بـ«معلمة»

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

سميرة سعيد تتالق فى سماء مسرح النافورة وزياد برجى يقدم التحية لمصر (صور)

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية