العنف والتصاقه بالدين

من العنوان يبدو ان به شئ من التناقض أو التضاد، فالمنطق والعقل لا يتوافق مع ما جاء بالعنوان عما يجب ان يكون ، فالعقل والمنطق يقولان أن طبيعة الاديان تحمل في طياتها تهذيب الانسان والارتقاء بالإنسان من التوحش والأنانية والأطماع المادية والمعنوية والتقرب الى الله والابتعاد عن الجريمة والرذيلة والتحلي بروح الحب لخليفة الله حتى الضعيف منها من حيوان وطير ونبات وبالأولى رفيقه الانسان الذي اشتق منه صفة الانسانية، وتعبير الانسان مجمع عليه في جميع اللغات على تعدديتها التي زادت عن ألفي لغة ولهجة.

أما ما ينبغي الإشارة اليه انه قد أسئ الى المعنى الراقي العظيم الذي ميزه الخالق كما سلطه على كل الكائنات الأخرى من طير او حيوان حتى المتوحش منها. أما ما يؤسف له أن الانسان قد أساء الى القيمة والمعنى عندما طغت الانانية على الانسانية ، فبدلاً من التعاطف والتسامح والشراكة فيما لنا إذ به يبتعد عن معناه الى هواه ، ومن دوره الإنساني الى ضيق الأفق حتى كاد ان لا يرى إلا نفسه دون سواه ، مهما قربت المسافات العاطفية والروحانية ، بل والاسرية .

ومن المؤسف أن شر الانسان قاده الى السباق حول العنف الديني ففقد الامتيازين روحانية الاديان وكرامة الانسان الذي يدمر كل ما حوله كما دمر اتباع حركة طالبان في أفغانستان تمثالي بوذا في منطقة الباديان حتى علق على ذلك المفكر يوسف زيدان بالقول "إنهم مخبولون " ، وعلى النقيض احتفظ البوذيون بهدوئهم النفسي الذي أمرتهم به ديانتهم وحزنوا حزناً عميقاً على تراث إنساني باهر " (يوسف زيدان).

أما مهاتما غاندي فيوجه حديثه لأهله من الهندوس " ان تكونوا على أحسن هندوس، وكذلك المسلمون أفضل مسلمون، والمسيحيون أفضل مسيحيون" .أما أبراهام جوشوا (Abraham Joshua) فيقول " إن المشكلة الحقيقية التي تواجه العالم هي كيف يكون ولاؤنا لتفكيرنا مرتبط باحترامنا للتقاليد الأخرى.

وكم سمعنا بل وشاركنا في حوارات محلية وإقليمية بل وعالمية جمعت بين أبناء الثقافات والديانات المختلفة لا بهدف تغيير الاخر ليصبح كما يسعى الاخر ان ينتهي اليه ،وهنا ينتفي المعنى والمغزى للحوار الذي يهدف الى هزيمة طرف من طرف آخر ،فينتهي اللقاء ليس فقط كما بدأ بل ربما الى الأسوأ.

أما ما نسعى اليه فهو تحقيق حوار لا شجار ،بل هو حديث الواحد للآخر وكلاهما لبعضهما الآخر، حيث لا فرق ، فالهدف ليس لكسب المعركة أو لفت الانتباه الاناني، بل هو هدف في ذاته نحو التعايش الإيماني الذي يقود الى اكتشاف غنى التعددية في المجتمع الواحد او المجتمعات الانسانية كلها، ففي الحراك الآدمي لم تعد هناك دولة واحدة مغلقة على ذاتها، ووحدها صاحبة فكر واحد او عقيدة واحدة او ديانة واحدة ،حتى ان البلدان الانفرادية العقيدة لم تستطع ان تعيش في عزلة عن المجتمع العالمي، فمنهم من خرج لعالم آخر إما بحثاً عن العلم او العمل او العلاج حتى تكاد ان تسقط الحواجز الطبيعية او الجغرافية لحاجة الواحد الى الآخر ،فمهما اختلفت نسبة المكونات العقائدية او الدينية فلن يستطع شعب بذاته ان يعيش في عزلة عن العالم ،غير ناسين أن في التعدد غنى، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن اليابان التي يبلغ تعداد سكانها نحو مائة وستون مليون نسمة أكثرهم يدينون بالبوذية ،وأكثرهم عددياً الشنتو ثم المسيحية بنحو مليونين أي أقل من واحد في المائة، وعدد من المسلمين يقدر بسبعمائة الف ولكن لا يستخدموا كلمة أقليات ،تماماً كما شاهدنا في كردستان فهم يستخدمون تعبير مكونات الدولة .

اما الصين والتي يبلغ تعدادها نحو المليار ونصف من السكان، أي ما يقرب من ربع سكان العالم ،والغالبية لا دينية إلا انها تحمي كافة اتباع الديانات الأخرى كالمسلمين والمسيحيين واليهود ، أما الديانة الأكبر فهي الطاوية ،وتبلغ نسبتهم نحو ٢٧ في المائة، وبها ٥٦ قومية مختلفة ، أما البوذية فيبلغ تعدادها نحو ستة في المائة والمسلمون ستة في المائة والمسيحيون واحد في المائة .ونسبة الذين يقرأون ويكتبون نحو ستة وتسعون في المائة ومعدل البطالة لا يزيد عن تسعة في المائة .

وحرية الاعتقاد مطلقة ، والجميع امام القانون متساوون (بجد) حتى أن تاريخهم الطويل لم يسجل اية نزاعات بسبب الدين، كما ينص دستورهم على أن " جميع مواطني الصين الشعبية اصحاب حق في حرية الاعتقاد الديني أو عدم الاعتقاد به، ويحظر التعصب ضد

أي مواطن صيني بسبب اعتقاده ،وتحمي الدولة الجميع في مساواة كاملة.وبعد هذه الجولة التي لا تحتاج الى أكثر من الإشارة الى بعض القواعد المعاونة على شراكة التعايش السلمي وأدب الحوار وذلك بالإشارة الى بعض المحاذير ومنها:

التحذير الاول: وهو الاحترام المتبادل بين الجميع ، فيحظر الاستهانة بالآخر بسبب الدين او العقيدة او النسبة العددية.

أما الملاحظة الثانية: فهي أن احترامك لعقيدتك أو ديانتك لا يعني الاساءة للآخرين تصريحاً أو تلميحاً ، بل يحاول كل طرف أن يبحث عن المشترك مع الآخر .

ثالثاً:أدب التخاطب مع الاخر او عن الاخر ، فيقدّر الواحد اعتقاد الآخر الذي لا فضل له فيه .

رابعاً: ليعمل الجميع كل في دائرته على ازالة الحواجز التي في غيبة وسهولة بنيت الأسوار العازلة في فصول التعليم ومؤسساته ،وفي دوائر كثيرة من المجتمع .

خامساً: ومسك الختام قيل عن إبراهيم إب الأنبياء أن خيمته كانت لها أربعة أبواب في الاتجاهات الأربع دلالة على ترحيبه بكل غريب مهما كانت عقيدته وديانته ، فهل تعلمنا منه أم ما زلنا في احتياج الى إبراهيم آخر يعلمنا الدرس ؟ أعتقد لا ، فقد انتهى زمن الأنبياء