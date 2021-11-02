استعدادات السكة الحديد والمترو لموسم الشتاء

تستعد وزارة النقل لموسم الشتاء من خلال اتخاذ كافة الاستعدادات فى وسائل النقل التابعة لها والممثلة فى هيئة السكة الحديد والمترو، حيث تقوم هيئة السكة الحديد بتوفير غرف طوارئ في عدد من المحافظات من بينها القاهرة وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق.

وتقوم هيئة السكة الحديد بالتواصل مع هيئة الأرصاد لمعرفة الحالة الجوية وبالتالي الاستعداد الكامل للوضع العام للجو، ففي حال هطول الأمطار الغزيرة يتم تقليل سرعة القطارات خاصة فى المناطق التي توجد بها أعمال وذلك لتجنب وقوع الحوادث التي قد تقع نتيجة السرعة العادية مع هطول الأمطار.

كما ستعمل هيئة السكة الحديد على استقبال أي حالة طوارئ من خلال غرفة الطوارئ الرئيسية بالقاهرة وذلك للتعامل معها على مدار ٢٤ساعة، كما أن هناك إجراءات احترازية لمسير القطارات يتم اتخاذها عند حدوث زوابع أو شبورة أو سرعة في الرياح من خلال الاتصال بفرق الطوارئ التي تعطي العاملين بطوائف التشغيل وسائقى القطارات الإرشادات وإجراءات السلامة التي يجب عليه اتباعها في هذه الحالة.

ومن جانب آخر تقوم شركة المترو بتشديد الرقابة على الخط الأول للمترو والذي يوجد به عدد من المحطات السطحية، حيث يتم توفير فرق طوارئ للتعامل الفوري مع أي عطل يحدث فى الخط عقب سقوط الأمطار، كما أن هناك عدد ٢٤ قطارا للدفع بها فى حال وقت الذروة.