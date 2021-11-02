الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تفتيشية لضبط مروجي اللحوم الفاسدة في المنوفية

حملات لضبط الاغذيه
حملات لضبط الاغذيه الفاسده

شنت مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة مكبرة بمدينة السادات ، أسفرت عن ضبط 140 كجم  لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق  بنطاق المدينة ، أسفرت عن ضبط وإعدام 33 كجم كبدة ولحوم مفرومة و 60 رغيف حواوشي غير صالح للاستهلاك الأدمي ، كما تم تحرير 29 محضر اشتراطات وشهادات صحية وإشغالات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

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ويتم ذلك ضمن و.تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

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ويتم التأكيد على ضبط جميع المخالفات حيث تشرف محافظة المنوفيه على قطاعات الدولة لضبط الأسواق لتقديم أفضل خدمات للمواطنين بالمحافظة.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات انه من يختلف عن تنفيذ التعليمات سيتم تعرضه للمسائلة القانونية.

خدمات لحوم محافظة المنوفية ضبط منتهية الصلاحية تكثيف الصلاحية التنسيق فاسدة سلع مراكز مديرية وحدات منتج

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وائل لطفي

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