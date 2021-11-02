فى مولد «أم هاشم».. كوكب الشرق تستمع لـ «التوني» من الباب الخلفى للمسجد

«رنّيت يا كاس، قل لى على سبب رنّك».. جاءته السيدة زينب رضى الله عنها فى المنام، حينما كان طفلًا، روت عطشه بماء موضوع فى كأس، فاستبشر مداح النبى، المنشد الراحل أحمد التونى، وسخر حياته لآل بيت النبى، خاصة أم هاشم، التى جاورها ومدح فضائلها، حتى لقبه المحبون بـ«مجذوب السيدة»، قبل أن يلقب بـ بـ«ساقى الأرواح» و«سلطان المداحين».

الشيخ التوني

ورغم أنه كان ينشد أشعارًا لكبار أئمة التصوف، مثل «ابن الفارض والحلاج وأبوالعزايم»، بصحبة فرقة موسيقية، استطاع بـ«صدق ورقة» أن ينقل فن الإنشاد من المحلية إلى العالمية.. كان يقف وسط الأجانب واثقًا، ويضرب كأسه بمسبحته، ويلقى سحره.

«الدستور» التقت أسرة الشيخ الراحل، بقرية «الحواتكة» بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وعرفت منها الكثير عن نشأة المداح الذى وصلت شهرته إلى العالمية , ومن أبرز الشخصيات الفنيه التي استمعت له كوكب الشرق أم كلثوم.

أم كلثوم تستمع للتوني أثناء خدمتها بالسيدة

كانت سبب اللقاء "تحية كاريوكا" عن طريق خدمتها الدائمة خلف مسجد "السيدة زينب" وطلبها للشيخ "أحمد التوني" والاستماع له، فقد كانت صاحبة مستوي رفيع وكان يطلق عليها "الملكة" من قبل أحباب "السيدة زينب"، كما ساهمت "كاريوكا" في معرفه كثير من الفنانين بالموالد والإنشاد، وكانت تحرص "ام كلثوم" على أداء الخدمة في السيدة عن طريق توزيع طلبات المحتاجين.

أخبرت تحيه كاريوكا السيدة أم كلثوم عن الشيخ "التوني" ووصفته بانه "فاكهة كل عصر" و طلبت منها أن تستمع له وتلقائيته في الأداء, رحبت الست بالفعل انتهت من خدمتها في "السيدة" و كانت تحرص أن تكون متنكرة قدر الإمكان حتي لا يتعرف عليها أحد أثناء توزيع الهدايا و الطعام علي المحتاجين, واتجهت للباب الخلفي المسجد و كان من بين الحضور الشيخ إسماعيل صادق العدوي وزير الأوقاف الأسبق , وبدأ الشيخ " التوني" الانشاد برفقه التخت و بعد انتهائه من الدور الأول أرسلت "أم كلثوم" الحاج محمود أبو شامه "قائد الاستقبال" طالبه من "التوني" أن ينشد بدون تخت و بالفعل أنشد في حب الرسول صلي الله عليه و سلم قصيدة دور الكائنات:

محمداً قطب دور الكائنات وقد تبرزخت كل روح منة في القدمِ

فالميم منة مراد الله أوجدنا

والحاء منه حياة الروح في القدمي

و ميمه الوسطي قبل الدال تعُلمنا بانه خير خلق الله كلهمِ

والدال دلت على ان الوجود له وانه خير خلق الله كلهمِ

ظلت أم كلثوم تستمع لـ "أحمد التوني" طوال 3 ساعات، كما توالت زيارات كوكب الشرق علي المولد والاستماع للإنشاد دون ان تتحدث مع " التوني" الذي رفض ان يغني للسيدة ام كلثوم تقربا منها كما نصحه البعض، كما كان يرفض الغناء في الحفلات الخاصة ويفضل دائما الجمع فقد كان زاهد في الدنيا.