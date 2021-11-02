الأموال العامة تضبط شخصين زورا شهادة دراسية للالتحاق بالجامعة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخصين، لاتهامهما بتزوير شهادة دراسية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتقدم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، لإحدى الجهات طالباً التصديق على شهادة دراسية "يشتبه في كونها مزورة.

بالانتقال والفحص بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أنه تقدم لمسئولي الجهة المشار إليها "بشهادة دراسية" طالباً التصديق عليها، ليتمكن من الالتحاق بإحدى الجامعات المصرية للدراسة بها، وتبين أنها "مزورة بالكامل".

بمواجهته اعترف بكون الشهادة مزورة وتحصل عليها من أحد أصدقائه مقابل مبلغ مالي، وتم ضبط الأخير وتبين أنه "يحمل جنسية ذات الدولة" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.