النيابة تستعلم عن حالة 12 مصابا بحادث أكتوبر

استعلمت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الصحية لـ12 شخصا أصيبوا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تحمل ركابا بسيارة أخرى "تريلا" بطريق المصانع دائرة قسم شرطة ثانِ أكتوبر.

وقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد العام لتلقي العلاج، فيما رفعت المرور برفع آثار الحادث وفتح الطريق.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، إشارة بوقوع حادث بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من يد قائد إحدى السيارات، ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً وتهشّم كامل في السيارة التي كانت تقل الأشخاص الذين كانوا في طريقهم لأماكن عملهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وسادت حالة من السيولة المرورية بوسط البلد، اليوم الثلاثاء، كما ظهرت سيولة في الحركة المرورية في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبري الجديد المؤدي إلى كوبري أكتوبر ومدينة نصر.