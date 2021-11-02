الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة 12 مصابا بحادث أكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم

استعلمت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الصحية لـ12 شخصا أصيبوا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تحمل ركابا بسيارة أخرى "تريلا" بطريق المصانع دائرة قسم شرطة ثانِ أكتوبر.

وقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين وجرى  نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد العام لتلقي العلاج، فيما رفعت المرور برفع آثار الحادث وفتح الطريق.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، إشارة بوقوع حادث بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من يد قائد إحدى السيارات، ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً وتهشّم كامل في السيارة التي كانت تقل الأشخاص الذين كانوا في طريقهم لأماكن عملهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وسادت حالة من السيولة المرورية بوسط البلد، اليوم الثلاثاء، كما ظهرت سيولة في الحركة المرورية في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبري الجديد المؤدي إلى كوبري أكتوبر ومدينة نصر.

الجيزة النيابة العامة حادث سيارة المصانع أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

موسيمانى يرفض إذاعة مباراة الأهلى القادمة

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 2-11-2021

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا