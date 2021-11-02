إصابات كورونا العالمية تتجاوز 247.14 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 247.14 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على

مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و237738.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 748857 46044340

الهند 458437 34285814

البرازيل 607824 21810855

المملكة المتحدة 140672 9097311

روسيا 474034 8554192

تركيا 70793 8060417

فرنسا 117683 7166877

إيران 126456 5934495

الأرجنتين 115950 5288807

إسبانيا 87368 5011148



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



23 - العراق 23196 2056401

38 ‬‬‬‬- المغرب 14678 946283

43 - الأردن 11052 864661

47 - الإمارات 2136 739983

49 ‬- تونس 25244 712776

50 - لبنان 8554 642215

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.