تباين فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى الدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ففي الأردن.. ذكرت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 864 ألفا و661 إصابة، كما تم شفاء 1597 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 832 ألفا و152 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 11052 وفاة، وأضافت أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3962920، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3534187.



وفي الكويت، ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 412 ألفا و708 حالات، كما تم تسجيل 35 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409 آلاف و892 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2462 حالة.



وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 8 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و569 حالة تعاف .



وفي المغرب، ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 946 ألفا و283 حالة، كما تم شفاء 591 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 927 ألفا و24 حالة، وتم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و678 حالة .



وفي الجزائر، ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 206 آلاف و566 إصابة، وشفاء 79 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 141 ألفا و746 حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات ليصل مجموع الوفيات إلى 5924 حالة .



وفي تونس.. أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء اليوم بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و244 حالة.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 158 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 686 ألفا و181 شخصا.



ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 323 شخصا.