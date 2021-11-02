الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نجاح جراحة دقيقة بالقلب بمشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

الدكتور مصطفى شعبان
الدكتور مصطفى شعبان

أعلن الدكتور مصطفي شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد،  نجاح مستشفى النصر للتأمين الصحي الشامل، في إجراء جراحة دقيقة بالقلب لمريض ببورسعيد، وذلك استكمالًا للنجاحات التي تحققها الهيئة.

وأكد «شعبان»، أن فريق جراحة القلب بالمستشفى تمكن من إجراء جراحة دقيقة جدًا في القلب Ventricular Septal Rupture And Left Ventricular Aneurysm ( VSD )، وذلك 
لمريض يعاني من تهتك في الجدار الحاجز بين البطينين، وتمدد شديد في الجدار الحر للبطين الأيسر نتيجة جلطة شديدة جدًا في الشريان التاجي الأمامي.

وأشار مدير فرع الهيئة ببورسعيد،  أن الجراحة استمرت لمدة 5 ساعات، وأكد أن المريض تم حجزه في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وذلك لتلقي العلاج اللازم، وحتي الاطمئنان على حالته الصحية.

أجرى الجراحة بنجاح الدكتور محمد أبوزيد استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصي، والدكتور محمد عبد القادر أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى، والدكتور محمد شلبي طبيب مقيم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، والدكتور ماجد عبد الوهاب استشاري التخدير بالمستشفى، وهاجر السعيد تمريض العمليات بالمستشفى.

مستشفى النصر بورسعيد رعاية صحية

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