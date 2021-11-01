الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش: العالم يواجه كارثة مناخية لا مفر منها

جوتيريش
جوتيريش

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن عدة دول تعهدت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، مشيراً إلى أن الاعتماد على الوقود الحفرى يدفع البشرية نحو الهاوية.

وأضاف «جوتيريش» خلال كلمته في قمة المناخ  في جلاسكو، أن العالم يواجه كارثة مناخية لا مفر منها.

وأكد أن الدول المتقدمة يجب أن تقود الجهود العالمية لحماية المناخ، وأنه يجب على الدول مراجعة خططها الوطنية للحفاظ على البيئة.

وشدد على أن الدول النامية تحتاج إلى تمويل عادل ومزيد من المنح، موضحاً أن الفشل فى مواجهة التغير المناخى سيشكل حكما بالموت على سكان الأرض، وأنه على الجميع أن يتصرف بسرعة لإنقاذ الإنسانية فى مواجهة هذا التغير.

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