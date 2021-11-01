الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء التدريبات الجوية السنوية بين كوريا الجنوبية وأمريكا

كوريا الجنوبية والولايات
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

بدأت اليوم الإثنين التدريبات الجوية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب
ما ذكره مصدر عسكري.
 

 ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته  القول إنه من أجل  التدريبات التي ستستمر خمسة أيام، سوف تستخدم الدولتان 100 قطعة جوية، تشمل طائرات اف 15- كيه و كيه اف 16- من كوريا الجنوبية وطائرات اف 16- من أمريكا، وأضاف المصدر أنه لم يتم إرسال قطع عسكرية من البر الرئيسي الأمريكي هذه المرة.
 

وتجري أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات جوية على نطاق ضيق منذ أن تم تعليق تدريبات الطيار اليقظ لدعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.
 

ورفضت القوات الجوية الكورية الجنوبية توضيح طبيعة المناورات، واكتفت فقط بالقول إن التدريبات تتم "بطريقة متوازنة" وفقًا للخطة السنوية.
 

 وتصف كوريا الشمالية تدريبات أمريكا وكوريا الجنوبية بأنها تدريب على الحرب من أجل الغزو، وتستخدمها كمبرر للاستفزازات.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية بسيئول "بارك كيونغ-مي" إن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" أجرى اليوم مناقشات متعمقة مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية "أفريل هاينز"، التي تزور كوريا الجنوبية حاليًّا، حول القضايا المتعلقة بالتحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقضايا كوريا الشمالية.

واستقبل الرئيس "مون" مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية "هاينز" في مكتبه في سول، حيث أعرب عن أمله في أن يتطور التعاون بين سيئول وواشنطن في مجال الاستخبارات وأن يتعزز التحالف بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي.

وأكد "مون" أن التحالف بين سيئول وواشنطن لا يتعلق بالأمن فحسب، بل يتعلق أيضًا بالقيم العالمية مثل الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان.

وقالت "بارك" في بيان صحفي دون الخوض في التفاصيل إن الجانبين "تبادلا أيضًا الآراء الواسعة والمعمقة" حول القضايا المعلقة بين البلدين والأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.

تجري السلطات الدفاعية في كوريا الجنوبية وأمريكا حوارًا ثنائيًا منتظمًا هذا الأسبوع لبحث القضايا العالقة بشكل شامل بين الجانبين، طبقًا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

أمريكا وكوريا الجنوبية التدريبات الجوية الولايات المتحدة الامريكية كوريا كوريا الجنوبية

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وائل لطفي

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