بدء صرف معاشات نوفمبر على مستوى الجمهورية

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر نوفمبر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات، حيث يصل عدد المستفيدين إلى 10 ملايين ونصف المليون شخص، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

ونوه بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجوز التأمين على عامل المقاولات إذا أراد ذلك.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يحق الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات فعليا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

. التوجه لأقرب مكتب تأمينات.

. يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

. يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ منظومة الإلكترونية، تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات الكترونياً مهما كان موقعها علي مستوي الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول او من ينوب عنه الي المكاتب التأمينية التابع له المقاولة، ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول.

ولفت إلى أنه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته، ومدد اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي على أن تتحمل الهيئة تكلفة استخراج الكارت الذكي لأول مرة، كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأول عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لاول مرة.