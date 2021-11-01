الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفكار لتزيين منزلك لحفلة خطوبتك بالزهور موضة 2021

ديكورات لحفلات الخطوبة
ديكورات لحفلات الخطوبة

أحيانا يلجأ الكثير إلى اختيار المنزل لإقامة حفل الخطوبة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وحرص العديد على عدم الاختلاط تجنبا للعدوى.

 ووفقا لموقع “digsdigs” نرصد مجموعة من الأفكار لتزيين منزلك لحفلة خطوبتك، كالتالي:

إذا كنت لا ترغب في إنفاق الكثير من المال على الزينة، فستجد أيضًا أفكارًا فعالة من حيث التكلفة يمكنك صنعها بمساعدة بعض الأصدقاء، ومع القليل من الاهتمام بالتفاصيل، يمكنك تحويل منزلك إلى قاعة رقص صغيرة مزينة بشكل رائع. 

زينة بالون لحفلة الخطوبة في المنزل

غير معرف

لا يجب أن يُنظر إلى البالونات على أنها طفولية أو جبنية، بل يمكن أن تكون في الواقع إضافة جميلة إلى ديكور منزلك مع الألوان المناسبة والتصميم واللمسات الخاصة، وتعطي شكل رومانسي للغاية.

أفكار إعداد الجدول لحفل الخطوبة في المنزل

غير معرف

إعداد طاولتك  هب أهم شيئ في مناسبة مثل الخطوبة، حيث أنها هي مركز كل شيء، ويعتمد ذلك على مساحتك أو الموضوع الذي تبحث عنه، ولكن ضع في اعتبارك دائمًا أن بعض تنسيقات الزهور وإعدادات الطاولة الأنيقة المناسبة يمكن أن تحول أي مساحة أو طاولة أو منطقة لديك شيء سحري. 

أفكار تزيين الزهور لحفلة الخطوبة في المنزل

غير معرف

الزهور أمر لا بد منه لمعظم الناس، ليس فقط لأنها جميلة، بسبب العديد من الطرق المتنوعة التي يمكنك ترتيبها وتصميمها واختيارها، هناك احتمالات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بزخارف الزهور وكانت هذه بعضًا من الأشياء المفضلة لدينا.

انتشار فيروس كورونا لبعد عن الاختلاط أختيار المنزل لأستضافة حفل خطوبتك الأختيار الأمثل

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وائل لطفي

طه الذى رأى

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