لافروف: أجرينا لقاءً مفيدًا مع بايدن وبحثنا ترتيب الاتصالات اللاحقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه أجرى الأحد لقاء مفيدا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث بحثا ترتيب الاتصالات الثنائية بين البلدين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال لافروف: "تم إجراء حديث وجيز لكن مفيد مع الرئيس بايدن، الذي نقل أطيب التحيات إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشددا على تصميمه على إجراء اتصالات لاحقة".

وتابع لافروف: "كما بحثنا بشكل مقتضب سبل ترتيب هذه الاتصالات في الأفق المنظور. نقلت هذه المعلومات للرئيس، أعتقد أن هذا سيكون مفيدا لترتيب جدول الأعمال لاحقا".

وسبق أن أعلن لافروف أنه تحدث مع بايدن على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى في روما.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 40 ألفا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و472 ألفا و797 إصابة.

وذكر بيان مقر العمليات، أنه تم تسجيل 1160 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 237 ألفا و380 شخصا، وغادر 28 ألفا و909 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 731 ألفا و424 شخصا.

يذكر أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل سيتم إدخال نظام الـ"كيو آر كود" وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريًا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

وفي سياق متصل، حذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.