الأحد 31 أكتوبر 2021
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الدين لله

هل يصح آذان المرأة للصلاة في المسجد؟.. الشيخ عطية صقر يجيب

هل يصح آذان المرأة
هل يصح آذان المرأة للصلاة في المسجد

تم تداول مقطع فيديو مسجل للراحل الشيخ عطية صقر من علماء الأزهر، عبر جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حكم الشرع في الأذان للمرأة داخل المسجد، حيث ورد نص السؤال كالتالي: أقيم في بلدتنا مسجد لصلاة النساء فقط، فهل يصح أن تؤذن فيه إمرأة أو تقيم الصلاة أم يستلزم ذلك وجود الرجل؟

من جانبه، رد صقر قائًلا: “يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه رجل أجنبي، وكذلك لو أذنت لنفسها”.

واستدل بما جاء في المغنى ابن قدامه: "لا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يسن لها ذلك؟ قال الإمام أحمد" إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز، وعن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقي، وروى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذن وأباح لها أن تؤم أهل بيتها.

وأضاف صقر أن الخلاصة للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لنساء مثلها ولا ترفع صوتها حتى لا يسمعه أجنبي.

حكم أذان المرأة للصلاة هل يجوز أن تؤذن المرأة للصلاة حكم أذان المرأة في المسجد الشيخ عطية صقر النساء أم ورقة

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