الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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باسيليوس والأنبا أنطونيوس نجيب يلتقيان بكهنة إيبارشية المنيا

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

التقى الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والبطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، مساء أمس، بكهنة الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

ونال جميع الآباء الكهنة البركة الرسولية من غبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، كما احتفل نيافة الأنبا باسيليوس مع الآباء الكهنة بتذكار السيامة الكهنوتية للانبا انطونيوس حبيب.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للأحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة «جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعاده خشبة الصليب في عصر الأمبراطور هيرقل.

وتعود ذكري أكتشاف الصليب بعد ان ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

في أورشليم، اجتمعت الملكة هيلانه بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك، وبعد جهد كبير أرشدها اليه أحد اليهود الذي كان طاعنا في السن، فعثرت على 3 صلبان واللوحة التذكارية المكتوب عليها يسوع الناصرى ملك اليهود واستطاعت أن تميز صليب المسيح بعد أن وضعت شخص قد مات وكان اهله في طريقهما ليدفنوة فوضعتة على الصليب الأول والثاني فلم يقم، وأخيرا وضعته على الصليب الثالث فقام لوقته فأخذت الصليب المقدس ولفته في حرير كثير الثمن ووضعته في خزانة من الفضة في أورشليم بترتيل وتسابيح كثيرة، وأقامت كنيسة القيامة على مغارة الصليب وأودعته فيها، ولا تزال مغارة الصليب.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمص بكهنة الإيبارشية لآباء الكهنة

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