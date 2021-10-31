10 وفيات و1723 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 10 وفيات و1723 إصابة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11038 وفاة و862541 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.74 بالمائة، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 21052 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 78 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 67 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 590 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمائة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمائة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمائة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمائة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمائة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمائة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمائة.

وأشار البيان إلى تسجيل 1715 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يومًا) إلى 830451 حالة.

كما أشار إلى إجراء 30035 فحصًا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10968136 فحصًا.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3950145، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3526686.

فئة جديدة تحتاج لجرعة معززة من لقاح كورونا

نظرًا لمخاطره المتزايدة، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي حاد مؤهلون لتلقي جرعة معززة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والفصام، إلى قائمة الحالات الصحية التي تزيد من خطر إصابة الأشخاص بفيروس COVID-19 الحاد.