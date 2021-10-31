استعدادات أمنية مكبرة لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يشهد محيط استاد برج العرب، اليوم الأحد، استعدادات أمنية مكثفة لرجال الأمن لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر بدءها في الخامسة والنصف مساء على أرض استاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويؤمن رجال المجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.