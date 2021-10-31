أحمد فلوكس يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لنتيجة المسحة والفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وقال "فلوكس"، في بيانٍ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بشكر كل من سأل عني وبيدعيلي وبيهتم، وبدعيلكم برحمة ربنا من هذا الابتلاء أنتم وحبايبكم وأهاليكم وأمة المسلمين جميعًا".

ويتّبِع أحمد فلوكس، هذه الفترة، كافة الإجراءات اللازمة من خلال خضوعه للعزل المنزلي، وتنفيذ البروتوكول العلاجي المتبع في هذه الحالات، والذي أعلنت عنه وزارة الصحة، ومن المقرر أن يجري مسحة ثانية بعد أسبوعين.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت رابيا، زوجة الفنان أحمد فلوكس، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مساء اليوم السبت، مطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

وكتبت رابيا، عبر حسابها بموقع "انستجرام": "أحمد فلوكس إيجابى كورونا.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".