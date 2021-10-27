الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث بطولة سوسن بدر وسيد رجب

مسلسل أبو العروسة
مسلسل أبو العروسة

موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتصدر القائمة البحثية منذ الإعلان عن بدء التصوير خاصة عقب ردود أفعال الجمهور عقب عرض الجزئيين الأول والثاني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد العرض والقنوات الناقلة وقصة المسلسل وأبرز الأبطال المشاركين.

موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3

بدأ فريق عمل مسلسل أبو العروسة تصوير الجزء الثالث في نهاية شهر أغسطس الماضي والذي متوقع أن يتم عرضه  خلال شهر ديسمبر أو يناير المقبل عقب انتهاء التصوير حيث ينتظر عرضه الملايين من المشاهدين المعجبين بقصة الجزئين الأول والثاني التي تحاكي الأوضاع داخل الأسر المصرية حيث يوضح الفرق بين الأجيال المتعاقبة من خلال نخبة من أبرز نجوم الفن في مصر على رأسهم الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر والفنانة نرمين الفقي والفنان مدحت صالح وعدد من الوجوه الصاعدة منهم ميدو عادل و محمود حجازي المسلسل من تأليف الكاتب هاني كمال تدور أحداثه حول أسرة عبد الحميد موظف ورب أسرة الذي يزوج ابنته من نجل رجل أعمال.

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تردد قنوات الناقلة لمسلسل أبو العروسة 

يعرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة على شاشة مجموعة قنوات دي أم سي والذي يمكن ضبطها على التردد 11449 عبر القمر الصناعي المصري النايل سات واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 6/5 و معدل الترميز 27500 وصورة وصوت ذات جودة عالية بتقنية  أتش دي حيث يمكن متابعة المسلسل دون تشويش طوال فترة عرضه حيث يتم تصوير حاليا وتولى المؤلف هاني كمال إخراجه عقب اعتذار المخرج كمال منصور ويتوقع له الجميع نجاحا منتقطع النظير مثل الجزئين الأول والثاني.

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موعيد عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

قصة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث 

ينتظر المشاهدين موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 عبر شاشة قناة دي أم سي حيث تدور القصة حول الشخصيات الرئيسة حول أسرة عبد الحميد الذي يقوم بشخصيته الفنان الكبير سيد رجب وزوجته سوسن بدر وأكد المؤلف هاني كمال أن أحداث الجزء الثالث مختلفة كثيرا عن الجزئين الأول والثاني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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