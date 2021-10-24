الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مريم نعوم تنهي كتابة خمس حلقات من مسلسل «لام شمسية» لمنى زكي

مريم نعوم
مريم نعوم

انتهت الكاتبة مريم نعوم، من كتابة أول خمس حلقات من المسلسل الدرامي الجديد "لام شمسية"، الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي، ومن المقرر أن تشارك به في موسم رمضان المقبل عام 2022. 

وتواصل الشركة المنتجة، التعاقد مع باقي نجوم المسلسل المشاركين في البطولة، وذلك بعد أن تعاقدت مؤخرًا مع كلا من؛ الفنان محمد فراج، والفنان أحمد رزق. 

وتبدأ الفنانة منى زكي، تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد، الذي يحمل اسمًا مؤقتًا "لام شمسية"، مطلع ديسمبر المقبل، حيث حددت الشركة المنتجة، هذا الموعد لبدء تصوير العمل، ووضعت خطة زمنية للانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي مشوق، وتتفرغ منى زكي، له عقب انتهاء تصوير فيلمها السينمائي الجديد "القاهرة مكة"، الذي أوشكت على الانتهاء من تصويره بالكامل حيث يتبقى لها 15 يومًا للانتهاء من تصوير الفيلم ودخوله مراحل المونتاج والمكساج، استعدادًا لعرضه.

«القاهرة مكة»

وتتناول منى زكي، في فيلمها الجديد، العديد من صراعات المرأة في المجتمع المصري، ويشارك في بطولته كلا من؛ محمد علاء، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، والعديد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وعلى صعيدٍ آخر، تنتظر منى زكي، تحديد موعد عرض النسخة العربية من فيلم "Perfect Strangers"، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم في لبنان، ويشارك في بطولته بجانب منى زكي، كل من؛ إياد نصار، وعادل كرم، وجورج خباز، وديامان بو عبود، وحمودة حسين، وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول في مصر والعالم العربي.

مريم نعوم المؤلفة مريم نعوم مريم نعوم تنتهي من ٥ حلقات من مسلسل مني زكي مسلسل منى زكي الجديد مسلسل مني زكي رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

مصر تُشارك في وضع استراتيجية جديدة حول الطاقة المتجددة بإفريقيا

الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بمواصلة العمل مع مصر من أجل تأمين المياه

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

خطة مصر الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

شبكة إسطنبول.. كيف جنًد الموساد عملاء عربا داخل تركيا؟ وما مهامهم؟

للبيع في المزاد العلني: وثائق نادرة من"الهاجاناه" عن حرب 1948

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى