مريم نعوم تنهي كتابة خمس حلقات من مسلسل «لام شمسية» لمنى زكي

انتهت الكاتبة مريم نعوم، من كتابة أول خمس حلقات من المسلسل الدرامي الجديد "لام شمسية"، الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي، ومن المقرر أن تشارك به في موسم رمضان المقبل عام 2022.

وتواصل الشركة المنتجة، التعاقد مع باقي نجوم المسلسل المشاركين في البطولة، وذلك بعد أن تعاقدت مؤخرًا مع كلا من؛ الفنان محمد فراج، والفنان أحمد رزق.

وتبدأ الفنانة منى زكي، تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد، الذي يحمل اسمًا مؤقتًا "لام شمسية"، مطلع ديسمبر المقبل، حيث حددت الشركة المنتجة، هذا الموعد لبدء تصوير العمل، ووضعت خطة زمنية للانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي مشوق، وتتفرغ منى زكي، له عقب انتهاء تصوير فيلمها السينمائي الجديد "القاهرة مكة"، الذي أوشكت على الانتهاء من تصويره بالكامل حيث يتبقى لها 15 يومًا للانتهاء من تصوير الفيلم ودخوله مراحل المونتاج والمكساج، استعدادًا لعرضه.

«القاهرة مكة»

وتتناول منى زكي، في فيلمها الجديد، العديد من صراعات المرأة في المجتمع المصري، ويشارك في بطولته كلا من؛ محمد علاء، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، والعديد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وعلى صعيدٍ آخر، تنتظر منى زكي، تحديد موعد عرض النسخة العربية من فيلم "Perfect Strangers"، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم في لبنان، ويشارك في بطولته بجانب منى زكي، كل من؛ إياد نصار، وعادل كرم، وجورج خباز، وديامان بو عبود، وحمودة حسين، وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول في مصر والعالم العربي.