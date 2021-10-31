البر الرئيسى الصينى يسجل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا محلية العدوى

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم السبت الماضي، 48 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من الحالات الجديدة المحلية المذكورة، سُجلت 19 حالة في هيلونغجيانغ، و 10 في منغوليا الداخلية، و 9 في قانسو، وثلاث حالات في كل من شاندونغ و نينغشيا، وحالتان في يونان، وحالة واحدة في كل من بكين و جيانغشي.

وسجل البر الرئيسي الصيني يوم السبت أيضاً، 23 حالة إصابة بكوفيد-19 وافدة، بما فيها ست حالات صُنّفت سابقاً كحالات إصابة من دون أعراض.

وبحسب اللجنة، سجلت ثلاث حالات جديدة يُشتبه بإصابتها قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني في شانغهاي، بينما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بسبب المرض يوم السبت.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية "مي فنغ"، أنه تم تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في الصين بشكل كامل ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف "مي" - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم استخدام إجمالي 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

قال كبير علماء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، إن بلاده ستكون قادرة على احتواء التفشي الأخير لكوفيد-19 خلال شهر.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، عن تشونغ قوله: «إن فيروس كورونا والجائحة لا يمكن القضاء عليهما خلال فترة قصيرة»، داعيا الدول الأخرى إلى تبني إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19 وإعطاء هذه الإجراءات الأولوية وطرح التطعيم بشكل فعال.

وأضاف أنه يتوقع أن يتم تطعيم أكثر من 80% من السكان الصينيين بشكل كامل بنهاية هذا العام.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ41.13 مليون شخص، أو نحو 1ر80 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.