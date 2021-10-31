البحرين تحبط بالتعاون مع السعودية تهريب حوالى 40 ألف حبة كبتاغون

أعلنت البحرين أنها وبالتعاون مع السعودية أحبطت عمليتي تهريب حوالي 40 ألف حبة كبتاغون.

وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، نجحت بالتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، في إحباط عمليتي تهريب طردين يحتويان على 39.070 حبة كبتاغون، التي تعد إحدى المواد المخدرة.

وأضافت أن شرطة مكافحة المخدرات البحرينية تلقت معلومات حول محاولتي تهريب عشرات الآلاف من حبوب الكبتاغون، حيث تم ضبط طردين واردين بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى السعودية، في سياق عملية التسليم المراقب، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض على المعنيين باستلام الطردين في الرياض.

وعلى صعيد آخر، أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي (مجلس حقوق الإنسان)، مؤكدة رفضها لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الإنسان، والتي قدمها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.



وأكد السفير المعلمي موقف المملكة العربية السعودية الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان" المدرج تحت البند العاشر، لافتا إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقًا للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للأزمة اليمنية.