السعودية تدين هجوم مطار عدن: عمل إهابى تقف خلفه قوى الشر

أدانت وزارة الخارجية السعودية، السبت، بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مساء اليوم، أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وعبرت الخارجية السعودية عن تضامن الرياض ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

التعاون الخليجى يدين الهجوم على مطار عدن الدولى

ودان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السبت، العمل الإرهابي الجبان المتمثل بانفجار سيارة مفخخة بمدخل مطار عدن الدولي، والذي تسبب في سقوط ضحايا، مساء اليوم.

وأكد نايف فلاح مبارك الحجرف، رفض دول مجلس التعاون لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وجدد الحجرف وقوف مجلس التعاون إلى جانب اليمن الشقيق، ومقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

ودعا الأمين العام الأطراف كافة لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، وتغليب مصلحة اليمن وشعبها الشقيق لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

تفاصيل هجوم عدن

وسقط عدد من الضحايا المدنيين، مساء السبت، جراء عملية إرهابية استهدفت بوابة مطار عدن الدولي في اليمن.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع بعد ساعة من وصول طائرة مدنية إلى مدرج المطار، مؤكدين أن الانفجار وقع في الحاجز الأول لتفتيش المسافرين بمطار عدن الدولي.

وسقط عشرة قتلى بينهم أطفال كحصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة أمام بوابة مطار عدن، فيما تم احتراق 6 سيارات أمام البوابة.

وأوضحت "العربية" أن انفجار اليوم يحمل بصمات مشابهة لاستهداف محافظ عدن سابقًا.