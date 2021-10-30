ندوة لمناقشة 45 عامًا في كواليس ماسبيرو بـ«بيت فاطم» السبت

ينظم مركز "بيت فاطم" الثقافي، في الخامسة من مساء السبت المقبل، ندوة لمناقشة كتاب "45 عاما في كواليس ماسبيرو"، للكاتب الصحفي زياد فايد، تديرها المذيعة في الفضائية المصرية بسنت حسين.

يرصد الكتاب الكتاب الذي صدر عن دار أطلس للنشر والتوزيع رحلة 45 عاما، عاشها الكاتب بين أروقة مبنى ماسبيرو، تعامل خلالها مع 16 وزيرا للإعلام، والعشرات من نجوم الإعلام والصحافة، والمخرجين، والممثلين من مختلف الأجيال.

يحضر المناقشة حشد من الإعلاميين البارزين، منهم، نائب رئيس الإذاعة المصرية، مشيرة كامل، والناقدة، ماجدة موريس، والمدير السابق لإذاعة البرنامج الثقافي، د.عادل النادي، ومدير المركز الثقافي الروسي، شريف جاد، ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إيمان أنور، ورئيس القسم الثقافي في جريدة الأهرام، ياسر عبيدو، وعميدة كلية الإعلام في أكاديمية علوم الإعلام، د. دينا فاروق، وأستاذ الإعلام في جامعة حلوان، د. عزة عزت، والمذيات جيهان العزازي، وإيناس بكر، وهويدا فتحي، ونيفين رجب، والمخرج، ياسر عزت، والكاتب الروائي، وحيد الطويلة، والفنان التشكيلي، د. عاطف عدلي، والمخرجة، آمال بيومي.

يتضمن الكتاب عناوين: "لقاء مع الرئيس أنور السادات"، و"لقاء مع معمر القذافى.. حول الكتاب الاخضر"، و"ليلى رستم ..المذيعة النموذج"، و"عبد الحليم حافظ.. والمذيعة التى أحرجته على الهواء"، و"ميادة الحناوى ..عاشقة الحلويات"، و"وزير الداخلية.. التلميذ"، و"نجؤى فؤاد.. الراقصة والسياسى"، و"بليغ حمدي.. المفترى عليه"، ووردة الجزائرية.. الطرف الثالث"، وعمر فتحى.. ظلم نفسه"، و" نجوى أبو النجا.. إعلامية بدرجة إنسانة"، و"محرم فؤاد.. عاشق النساء"، و"فاروق حسني.. المظلوم حيا"، و"ملك اسماعيل.. الحوار الصادم"، و"نور الشريف.. وحوار العمر"، و"ممدوح عبد العليم.. الذى عرفته طفلا" و"يمان البحر درويش.. فنان أسقطه هوس الشهرة".