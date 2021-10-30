السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ندوة لمناقشة 45 عامًا في كواليس ماسبيرو بـ«بيت فاطم» السبت

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

ينظم مركز "بيت فاطم" الثقافي، في الخامسة من مساء السبت المقبل، ندوة لمناقشة كتاب "45 عاما في كواليس ماسبيرو"، للكاتب الصحفي زياد فايد، تديرها المذيعة في الفضائية المصرية بسنت حسين.

يرصد الكتاب الكتاب الذي صدر عن دار أطلس للنشر والتوزيع رحلة 45 عاما، عاشها الكاتب بين أروقة مبنى ماسبيرو، تعامل خلالها مع 16 وزيرا للإعلام، والعشرات من نجوم الإعلام والصحافة، والمخرجين، والممثلين من مختلف الأجيال.

يحضر المناقشة حشد من الإعلاميين البارزين، منهم، نائب رئيس الإذاعة المصرية، مشيرة كامل، والناقدة، ماجدة موريس، والمدير السابق لإذاعة البرنامج الثقافي، د.عادل النادي، ومدير المركز الثقافي الروسي، شريف جاد، ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إيمان أنور، ورئيس القسم الثقافي في جريدة الأهرام، ياسر عبيدو، وعميدة كلية الإعلام في أكاديمية علوم الإعلام، د. دينا فاروق، وأستاذ الإعلام في جامعة حلوان، د. عزة عزت، والمذيات جيهان العزازي، وإيناس بكر، وهويدا فتحي، ونيفين رجب، والمخرج، ياسر عزت، والكاتب الروائي، وحيد الطويلة، والفنان التشكيلي، د. عاطف عدلي، والمخرجة، آمال بيومي.

يتضمن الكتاب عناوين: "لقاء مع الرئيس أنور السادات"، و"لقاء مع معمر القذافى.. حول الكتاب الاخضر"، و"ليلى رستم ..المذيعة النموذج"، و"عبد الحليم حافظ.. والمذيعة التى أحرجته على الهواء"، و"ميادة الحناوى ..عاشقة الحلويات"، و"وزير الداخلية.. التلميذ"، و"نجؤى فؤاد.. الراقصة والسياسى"، و"بليغ حمدي.. المفترى عليه"، ووردة الجزائرية.. الطرف الثالث"، وعمر فتحى.. ظلم نفسه"، و" نجوى أبو النجا.. إعلامية بدرجة إنسانة"، و"محرم فؤاد.. عاشق النساء"، و"فاروق حسني.. المظلوم حيا"، و"ملك اسماعيل.. الحوار الصادم"، و"نور الشريف.. وحوار العمر"، و"ممدوح عبد العليم.. الذى عرفته طفلا" و"يمان البحر درويش.. فنان أسقطه هوس الشهرة".

بيت فاطم الثقافي كواليس ماسبيرو الكاتب الصحفي زياد فايد دار أطلس للنشر والتوزيع حكايات ماسبيرو

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

موعد اجازة نصف العام 2022.. وكيفية تقييم الطلاب

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

تطورات جديدة فى أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

فحص فيديو مشاجرة دامية بين طلبة بـ«حقوق الإسكندرية» (صور)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق