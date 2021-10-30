أحمد رفعت: نناقش قضايا الأزواج في حكاية «90 يوم»

أعرب الفنان أحمد رفعت، عن سعادته بالتواجد ضمن أبطال وصناع المسلسل التليفزيوني "ورا كل باب" حكاية "90 يوم"، والتي من المفترض أن يتم عرضها اليوم في التاسعة مساءاً على شاشة قناة الحياة.

وقال رفعت في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سعيد بالعمل مع الفنان نضال الشافعي في المسلسل قائلاً: "حمدلله علي سلامته، وعلاقتنا كانت لطيفة في المسلسل، ونعرف بعض من زمان جداً، وسعيد بعودة النجمة الكبيرة ميمي جمال والوقوف معها في عمل واحد فهي عائدة قوة وتمتلك خبرة السنين".

وأشار رفعت: "العمل يضم نخبة كبيرة من الفنانين المهمين والكبار من بينهم الفنانة عفاف رشاد والدكتور أحمد حلاوة وصديقي الزملكاوي هشام اسماعيل، إضافة إلى أن العمل تقوم ببطولته النجمة دنيا عبدالعزيز، والتي أسعد دائماً بالعمل معها".

وكشف رفعت عن تفاصيل شخصيته في المسلسل، مؤكداً أنه يقدم شخصية "معتز" الصديق المقرب لـ "خالد" الشخصية التي يقدمها الفنان نضال الشافعي وهم أصدقاء في العمل أيضاً، ومن خلال العمل نعالج قضية خاصة بالعلاقات الزوجية، ففي فترة مهمة في أي علاقة زوجية نتطرق اليها اعتقد انها الفترة مهمة ونقدم حلول للناس ازاي يتخطوه".

ويبدأ اليوم عرض حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" عبر قناة الحياة، من بطولة نضال الشافعي ودنيا عبد العزيز وأحمد حلاوة وميمي جمال وأحمد رفعت وهشام إسماعيل، تأليف ميرنا الفقي وإخراج أحمد صالح.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، و12 ظهرا.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" يتكون من حكايات منفصلة، كل حكاية تعرض في 5 حلقات، وعرض الموسم الأول منه قبل شهر رمضان 2021، والموسم الثاني عرض منه حكايات منها "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" و"ماريونت".