كوريا الجنوبية تتعهد بتعزيز إنتاج لقاحات كورونا

تعهد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، اليوم، بأن تعزز بلاده من إنتاجها من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من أجل توزيع اللقاحات بشكل عادل في الدول النامية لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة.

وأشار المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي- في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب)- إلى أن مون أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في اليوم الأول من القمة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وقال مون إنه "لن يكون هناك أي إجراءات يمكنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلا إذا تم إمداد كل دول العالم بكميات كافية من اللقاحات، حيث تنتج كوريا الجنوبية 4 لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا تُعتبر جميعها آمنة وفعالة ضد العدوى".