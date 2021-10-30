مقتل 10 وجرح العشرات في انفجار استهدف بوابة مطار عدن باليمن

قتل 10 على الأقل وجرح العشرات في انفجار استهدف بوابة مطار عدن، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية.

ونشرت «العربية» أول فيديو لانفجار هز مطار عدن الدولى والمناطق المحيطة به، وأكدت أن البوابة الخارجية لمطار عدن التى استهدفها الانفجار تقع ضمن منطقة سكنية.

وأفاد شهود عيان مساء اليوم أن الانفجار وقع بعد ساعة من وصول طائرة مدنية إلى مدرج المطار، مؤكدين أن الانفجار وقع في الحاجز الأول لتفتيش المسافرين بمطار عدن الدولي.

وأوضحت «العربية» أن انفجار اليوم يحمل بصمات مشابهة لاستهداف محافظ عدن سابقًا.