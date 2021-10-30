محمد مجاهد يقيم دعوى مستعجلة لوقف نتيجة انتخابات سموحة

أقام سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد، المرشح على منصب رئيس نادي سموحة في الانتخابات المقبلة، دعوى مُستعجلة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، طالب فيها بوقـف تنفيـذ قـرار الجهـة الإداريـة "وزارة الشباب والرياضـة، ومديرية الشباب والرياضـة بالإسكندرية، واللجنـة الأوليمبيـة" بـإعلان نتيجـة انتخابـات نـادي سموحة الرياضي والاجتماعي وكـذا وقـف تنفيـذ اعتمـاد تلك النتيجـة لـبطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنـادي سموحة الرياضي والاجتماعي يـوم ٢٩ / ۱۰ / ٢٠٢۱.

ولعـدم إدراج اسـم المـدعي محمـد السيد محمـد مجاهـد، ضمن قائمـة مرشحي النـادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المـدعـي فـي الـدعويين رقمـي 57 و898 لسـنة 76 ق والأحكـام المستعجلة الصـادرة فـي الإشـكالات أرقـام ٤٩٢٩ و ٤٩٩٢ و ٥٥١٠ لسـنة 76.

ولعـدم استبعاد اسـم محمـد فـرج عـامـر مـن قائمـة المرشحين علـى منصب رئاسـة النـادي بالمخالفة لقرار اللجنـة الاستشارية الصادر بالشـق العاجـل مـن الـدعوى التحكيميـة رقـم 36 لسنة 5 ق ٢٠٢١ ، ومـا يتـرتـب علـى هذا القرار مـن آثـار، وأخصها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العاديـة وفـق أحكـام المـادة 7 مـن قـانون الرياضـة رقـم 71 لسنة ٢٠١٧، وكـذا المـادة ١٣/ ٥ مـن لائحة نادي سموحة الرياضي وبعـد إدراج اسم محمد السيد محمـد مجاهـد ضـمن قائمة المرشحين لنـادي سموحـة الرياضـي و الاجتمـاعي عـن دورته ۲۰۲۱/ ٢٠٢٥، وتنقيـة القائمـة مـن اسـم محمـد فـرج إبـراهيـم عـامر .

وكان مجاهد أقام استشكالاً مُستعجلاً أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ونادي سموحة الرياضي والاجتماعي، بعقد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي، يوم 29/ 10/ 2021، دون إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد، ضمن قائمـة مرشحي النادي، بالمخالفة للحكم الصادر لصالحه في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76 ق، والمتضمن إدراج اسم مجاهد في الانتخابات.