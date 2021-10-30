حسبة بسيطة

فيه بوست منتشر على فيسبوك، بقى له أكتر من شهر، مش عارف يدعو لـ الضحك ولا الغم؟ البوست بـ يقول إنه لو تكلفة مبادرة "حياة كريمة" هي 700 مليار دولار (ما أعرفش إن كان الرقم صحيح ولا غلط) وإحنا 100 مليون شخص، نقسم الـ700 مليار على الـ100 مليون، يبقى نصيب كل مواطن 6 مليون، ثم يختتم حسبته العبقرية بـ إنه لو كل مواطن خد مليون جنيه بس مش ستة، مشاكلنا كلها هـ تتحل.

الغريب لما تلاقي المشير البوست دا إنسان المفروض عاقل بالغ رشيد، وبعضهم كمان مثقفين وتعليم عالي في مجالات تستدعي النباهة، مع تعليقات من اللي قلبك يحبها، عن الظلم والعدل والفشنكاح.

الحقيقة، في سياقنا دا، مش قصتي خالص خالص، تقييم المبادرة نفسها، ولا الكلام عن المشاكل وكيفية حلها، ولا مين الظالم ومين المظلوم.

بل إني مش مهتم كمان، بـ إنه لو منى بنتي 9 سنين، عملت الحسبة دي، هـ أحزن عليها جدا، لـ إنه المفروض سنها يمنعها من الوقوع في الخطأ دا، والمفروض تكون عارفة الفرق بين المليون والمليار والتريليون، وعدد الأصفار أمام كل رقم، فـ700 مليار على 100 مليون يعني 7000 آلاف جنيه، مش ستة مليون.

سيبك من دا، وخلينا في السؤال: هو إيه أصلا فكرة الناس دي عن الفلوس؟ الناس المتعلمة المتنورة دي، إيه فكرتها؟ هل فيه مواطن عنده عقل وإحنا في 2021 لسه ما يدركش إنه الفلوس دي ورق ملون، لا تساوي شيئا في حد ذاتها، وإن ما يحدد سعر أي سلعة/ خدمة هو السوق والعرض والطلب؟

يعني، لو الدولة صحيت الصبح وأذاعت في الراديو والتلفزيون والغسالة، قوم يا مصري مصر دايما بـ تناديك، خد بطاقتك، توجه إلى أقرب بنك، امضي، وهـ يتصرف لك 6 مليون جنيه وقتي، فـ حضرتك متجوز وعندك تلات أولاد، يعني 30 أرنب، هات معاك شوال خدهم فيه.

لو دا فعلا حصل هـ يبقى إيه الوضع؟ الوضع هـ يبقى أسوأ حضرتك، ليه؟ لـ إنه كل السلع اللي في السوق وكل الخدمات وكل حاجة إنت عايزها لـ تلبية احتياجاتك، هـ يزيد سعرها أضعاف أضعاف أضعاف، لـ إنه الطلب هـ يزيد بـ صورة مهولة.

مثلا، إحنا في دخلة شتا، عايزين هدوم، حضرتك زي حالاتي دخلك محدود، فـ إنت محكوم بـ ميزانيتك، وكل اللي تقدر توفره لـ البند دا قول ألف جنيه، فـ طبعاهـ تقعد تتشقلب في الباكو دا، وتتغاضى عن جاكيت كان عاجبك، وبدال ما حمادة يجيب له بنطلونين، كفاية واحد، وهـ تتقضى.

دلوقتي معاك 30 مليون، مش مضطر لـ الشقلبة دي، فـ تقول نبحبح، وبدال الباكو يبقوا تلات بواكي (لـ إنك عاقل مش مبذر ولا سفيه) يعني حضرتك عايز تضاعف استهلاك 300%، وطبعا فيه ملايين الأسر زي حضرتك، هل إنت بقى متخيل إنه أسعار الهدوم هـ تفضل زي ما هي؟ولا التلات بواكي دول هـ يجيبوا أقل من اللي كنت هـ تجيبه بـ باكو؟ فـ لو عايز تشتري أبو تلاتة بواكي دلوقتي مضطر تدفع فيه البريزة؟

قيسها على أي حاجة، فاكهة، كنت بـ تجيب يوم آه ويومين لأ، وصنف واحد أو صنفين بـ الكتير، دلوقتي يعني مش مضطر، ناهيك عن إنه الفكهاني نفسه، ما هو قبض زيك تلاتين مليون، وممكن أكتر، فـ هو مش هـ يقف بـ العربية تحت البيت، عشان يُرزق آخر النهار بـ200 جنيه، فـ يا إما هـ يبطل الشغلانة أصلا، يا إما هـ يفتح هايبر فاكهة في أبو رواش.

أيا كان، كيلو الجوافة هـ يبقى بـ 120 جنيه.

فكر في أي تفصيلة، هـ تلاقيها كدا، فـ الستة مليون اللي هـ ياخدهم المواطن، هـ يبقوا بـ مقام ألفين تلات آلاف جنيه، لو كمل بيهم الشهر يبقى بطل.

فـ الرحمة شوية، الرحمة، دماغاتنا ليست من البلاستيك