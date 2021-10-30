الصين: تطعيم أكثر من مليار شخص ضد كورونا بشكل كامل
أعلن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية "مي فنغ"، اليوم السبت، أنه تم تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في الصين بشكل كامل ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأضاف "مي" - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم استخدام إجمالي 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.
قال كبير علماء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، إن بلاده ستكون قادرة على احتواء التفشي الأخير لكوفيد-19 خلال شهر.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم السبت، عن تشونغ قوله: «إن فيروس كورونا والجائحة لا يمكن القضاء عليهما خلال فترة قصيرة»، داعيا الدول الأخرى إلى تبني إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19 وإعطاء هذه الإجراءات الأولوية وطرح التطعيم بشكل فعال.
وأضاف أنه يتوقع أن يتم تطعيم أكثر من 80% من السكان الصينيين بشكل كامل بنهاية هذا العام.