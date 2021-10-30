السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مناقصة لتوريد 2000 طن «رايش خردة» لمصانع كيما في أسوان

مصانع كيما في أسوان
مصانع كيما في أسوان

طرحت شركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المناقصة العامة المحلية بنظام المظروفين الفني والمالي لتوريد 2000 طن  رايش حديد خردة حسب الشروط والمواصفات الفنية بكراسة الشروط.

وأوضحت الشركة أن رقم المناقصة 2/2021 حيث أن تاريخ جلسة الفض 25/11/2021

وأشارت الشركة إلى أنه تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مصانع الشركة بأسوان.

وقرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والتي كان مقرر لها الانعقاد في يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تناقش الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق وأحكام القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.

فيما ستناقش الجمعية العامة العادية التصديق على قائمة المركز المالي والحسابات الختامية وتقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 1.33 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

الكيماوية جمعية لوز مصري خسائر على خلال جلسة الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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