خريطة الأمطار على المحافظات خلال 48 ساعة.. و«الري» تطالب بالحذر

اتخذت وزارة الموارد المائية والري كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار فى مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظات.



كما كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم السبت، على السواحل الشمالية، ومحافظتى مطروح والاسكندرية، ومحافظات الوجه البحرى، وتمتد إلى القاهرة، ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مع إنخفاض درجات الحرارة.



بالإضافة إلى ذلك، أوضحت خرائط التنبؤ بالأمطار، سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى رعدية، غدا الأحد، على السواحل الشمالية، ومطروح والإسكندرية والقاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.



من جهتها، قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تقدير كميات المياه والأمطار، باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدﻻت سقوط الأمطار، مشيرة إلى متابعة معدلات الأمطار بالمحافظات بصفة دائمة.



كما تقوم كافة أجهزة وزارة الموارد المائية والري، على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ.

كذلك حذرت وزارة الموارد المائية والري، من خطورة الأمطار والسيول، وضرورة توخّى الحذر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة للمتابعة من خلال غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية.

