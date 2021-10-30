السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: الأجيال القادمة تخاطر بالجوع والهجرة حال عدم معالجة تغير المناخ

أرشيفية
أرشيفية

قبيل ساعات من بدء اجتماع زعماء "مجموعة العشرين"، حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،  اليوم السبت، زعماء العالم على ضرورة تصعيد تصديهم للتغيرات المناخية، مؤكدا أن الحضارة العالمية يمكن أن تنهار بنفس سرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية القديمة، ما لم يتم فعل المزيد،  وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". 

وأضاف جونسون: "الأجيال القادمة تخاطر بالجوع والصراع والهجرة الجماعية، إذا لم يتم إحراز تقدم في معالجة تغير المناخ".

يأتي هذا بينما تستضيف روما، اليوم السبت، قمة مجموعة العشرين لمدة يومين التي تركز على 4 ملفات أبرزها "كورونا والمناخ"، فيما قد تتطرق إلى بعض الملفات السياسية، خاصة في اللقاءات الثنائية لقادة الدول.

وفي سياق متصل، تتوجه كندا وهولندا إلى قمة مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "كوب 26" باستراتيجية مشتركة تستهدف الضغط على الدول من أجل تكثيف جهودها في مواجهة تغير المناخ، على ما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في لاهاي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، التقى ترودو في لا هاي نظيره الهولندي مارك روتي قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد نهاية هذا الأسبوع في روما ومؤتمر "كوب 26" الذي يفتتح الأحد في جلاسكو باسكتلندا.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "لقد كان لقاء بين أصدقاء يتشاركون الأفكار نفسها".

وأضاف أن الاجتماع "أتاح لنا وضع استراتيجية تتعلق بكيفية استمرارنا في ممارسة الضغط لضمان أن العالم يكثف (جهوده) في مواجهة هذه التحديات الهائلة".

وتابع ترودو: "نحن نعمل مع حلفاء يتشاركون أفكارنا، بينهم ألمانيا ودول أخرى، لضمان أن يفي العالم في سرعة كبيرة بالتزامه (تخصيص) 100 مليار دولار" لمساعدة البلدان النامية في مكافحة التغير المناخي.

وكان مفترضا أن يتحقق هذا الهدف السنة المنصرمة، وأصبح عجز الدول الغنية عن تحقيقه نقطة شائكة وحرج.

 


 

 

زعماء مجموعة العشرين قمة العشرين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغير المناخ

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وائل لطفي

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