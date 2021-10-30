الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 64 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم.



وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 23 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97080 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات من لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم إعطاء أكثر من 2.257 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس.



وفي السياق، أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم، أن مدينة شانجهاي ستبدأ إعطاء جرعة لقاح "كوفيد-19" المعززة لمواطنيها بالمجان بداية من الأول من شهر نوفمبر المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وذكر مكتب الفريق القيادي للوقاية من "كوفيد-19" والسيطرة عليه في المدينة أن المواطنين الذين يبلغون 70 عاما فأكثر يجب أن يكونوا بصحبة أسرهم أو متطوعين خلال حصولهم على التطعيم.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.