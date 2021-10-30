السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كولومبيا تسمح بتلقيح الأطفال بين 3 و11 عاما بـ«سينوفاك» الصينى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أن الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا في كولومبيا سيتمكنون من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من الأحد باستخدام لقاح سينوفاك الصيني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال  الرئيس الكولومبي: "اعتبارًا من 31 أكتوبر  نفتتح التطعيم ضد كوفيد-19 للأطفال من سن 3 إلى 11 عامًا بلقاح سينوفاك".

وقال وزير الصحة فرناندو رويز: "الهدف هو تطعيم حوالى 7,1 ملايين طفل في هذه الفئة العمرية".

ومن غير المحتمل، أن يصاب الأطفال بأشكال حادة من المرض، لكن يمكن أن يصابوا بالفيروس ويساهموا بنقله.

وبهدف السماح بتطعيم الأطفال "أخذت وزارة الصحة الضوء الأخضر الذي أعطته إنفيما"، وكالة تنظيم الأدوية الكولومبية، على ما قال «رويز»، وأضاف أن سينوفاك "أثبت أنه لقاح آمن لقد اختُبر على ملايين الكولومبيين".

كما سمحت الصين وتشيلي باستخدام هذا اللقاح للقُصّر.

من جهتها أجازت الولايات المتحدة، الجمعة، استخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» المضاد لكوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، ما يفتح الطريق أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح، تشمل حوالى 28 مليون طفل في البلاد.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

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